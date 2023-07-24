Путин обязал банки раскрывать в договоре займа полную стоимость кредита

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Новый закон запрещает прописывать мелким шрифтом дополнительные условия и платежи.

С 2024 года банки будут обязаны указывать в договоре займа полную стоимость кредита. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, банки обязуются указывать в кредитном договоре кредите все дополнительные сборы, начисления, услуги и товары, которые заемщик должен будет оплатить. При наличии в договоре нескольких процентных ставок банки будут обязаны рассчитывать их исходя из минимальной и максимальной ставки.

Важный пункт: указывать стоимость дополнительных услуг кредитные организации должны будут тем же шрифтом, что и основной договор. Мелкий шрифт в конце договора запрещается.

Предполагается, что новый закон повысит прозрачность работы банков и защитит потребителей, которые будут четко знать, какую сумму они должны выплатить по кредиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.