Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола

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У закона есть ряд ограничений, связанный с медицинскими показаниями.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает медицинскую смену пола в стране. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Исключения для смены пола представляет только ряд медицинских вмешательств, связанный с показаниями врачей из-за некоторых заболеваний: врожденных аномалий (пороки развития), а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов.

Закон о запрете смены пола в России ранее одобрили в Госдуме и Совете Федерации.