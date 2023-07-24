Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для Чекалиной

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Прежде блогера заметили за пользованием телефоном и интернетом. Однако изменять меру пресечения ей не стали.

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в домашнем аресте для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — говорится в сообщении.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Позднее Лерчек, проходящую по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов, застукали с телефоном. Сидя в ресторане, она в одной руке держала кальян, а в другой — телефон. Можно было заметить, как она отправляет кому-то сообщения в мессенджере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не стал отправлять блогера Лерчек (Валерию Чекалину. — Прим. ред.) под домашний арест.