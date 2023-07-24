Что могло привести к трагедии в ТЦ «Времена года»: последние версии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

Уже задержан главный инженер торгового центра.

Сегодня задержали и уже предъявили обвинения главному инженеру торгового центра «Времена года». Это там из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека и еще десять пострадали. Люди оказались просто заблокированы в помещении, которое быстро наполнялось горячей водой.

То, что трагедия была вопросом времени — показал первый же осмотр здания следователями. Что они там увидели — расскажет наш корреспондент Дмитрий Юзупчук.

Ранее, писал 5-tv.ru, выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП.