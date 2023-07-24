Без тебя я умру: как отличить любовь от попыток манипуляции

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Что на самом деле значит фраза «я тебя люблю больше, чем ты меня»?

Иногда ваш любимый человек — тихий тиран, который уничтожает чувства и личность изнутри. Психолог Ольга Коробейникова рассказала 5-tv.ru, как отличить настоящую любовь от попыток манипуляции.

«На самом деле большинство людей чаще всего подразумевают под любовью не любовь как состояние, которое дает нам ощущение творчества, вдохновение, состояние потока — та самая муза. А под любовью подразумевается нечто другое, то есть желание управлять другим человеком», — отметила эксперт.

В связи с этим возникает вопрос о том, как понять, что говорящий о чувствах человек на самом деле пытается подчинить другого. Самый первый признак доминирования — это когда человек говорит «я тебя так люблю, что если ты умрешь, или мы с тобой расстанемся, или я тебя потеряю, я умру».

То есть это манипуляция, когда у вас возникает чувство вины после такого разговора. Это означает, что вам навязали данное ощущение за состояние другого человека.

Люди смертны — каждый из нас это понимает, но когда это превращается в конструкцию «если я тебя потеряю — я умру», то это уже манипуляция. Следующая фраза, свойственная таким людям — «ты единственная, кого я в жизни вообще любил».

И в этот момент происходит манипуляция на чувстве превосходства. В каждом из нас есть желание быть единственным, очень важным, значимым, лучшим.

Дело в том, что когда используется эта фраза, на самом деле человек вам дает почувствовать свое ощущение превосходства над всеми остальными людьми, к которым он как бы имел отношение в прошлом. При этом такого чувства у него вроде бы к ним не было — хотя это не факты, а иллюзия.

Еще один критерий — отношение «я тебя люблю больше, чем ты меня». Это фраза материалистична, а любовь нематериальна по своей сути.

Ведь невозможно больше любить или меньше, такое состояние не удастся измерить. Примерно по таким критериям можно понять, что человек на самом деле не находится в состоянии любви.

В таком случае он, по сути, банально манипулирует партнером с помощью вышеперечисленных приемов. В этом заключается разница между настоящими чувствами и чем-то другим, подытожила Коробейникова.

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