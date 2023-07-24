Путин и Лукашенко посетили Валаам

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Последний раз российский лидер посещал остров в июле 2019 года. И так же не один.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам. Прогулка стала продолжением двухдневного общения лидеров двух стран.

Последний раз российский лидер посещал остров в июле 2019 года. Тогда он так же был там в компании Лукашенко.

Белорусский лидер прибыл в Россию 22 июля. В Санкт-Петербурге его встретил глава города Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На следующий день в Стрельне состоялись переговоры Лукашенко и Путина, после которых лидеры двух стран посетили уже в Кронштадте Музей военно-морской славы и Ставропигиальный Никольский Морской собор.

После политики вышли на площадь, где их и встретили местные жители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Лукашенко пообщались с жителями Кронштадта после посещения Морского Никольского собора.