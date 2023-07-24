Путин подписал закон о штрафах для иноагентов

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Мера распространяется как на граждан, так и на должностные и юридические лица.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, нарушение будет нести за собой ответственность в виде штрафа для гражданина от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей или дисквалификации на срок до двух лет, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала административный штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагент» на своей публикации.

* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.