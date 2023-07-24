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Тогда погибли более 26 тысяч мирных граждан.

Суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, уточнив, что тогда от рук фашистов погибли более 26 тысяч человек.

В ведомстве также привели один из фактов геноцида — в 1941 году немцы в деревне Микулино Лотошинского района разгромили корпуса психиатрической больницы. Пациентов в нижнем белье вывели на мороз, отравили газом и расстреляли. Уже в мае 2022 года там было обнаружено массовое захоронение, в том числе тел женщин и детей.

По данным Генпрокуратуры, общий ущерб, причиненный Московской области в годы оккупации, составил 6,4 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Смоленской области суд удовлетворил заявление прокуратуры с требованием признать действия нацистов в отношении народов СССР во время оккупации региона во времена Великой Отечественной войны геноцидом.