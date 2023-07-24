«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП

Пострадавшая при аварии в ТЦ «Времена года»: горячая вода сразу полилась в пекарню, многие не успели убежать

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Женщина получила страшные ожоги, выбираясь из залитого кипятком подвала торгового центра.

Одна из работниц ТЦ «Времена года», которая во время прорыва трубы с кипятком оказалась в самом эпицентре аварии, рассказала 5-tv.ru детали случившегося.

Женщина работала в той самой пекарне магазина «Глобус Гурмэ» на минус первом этаже торгового центра, где в результате ЧП погибли четыре человека. По словам Патимат, все произошло настолько быстро и неожиданно, что люди просто не успели среагировать и покинуть помещение. Сама она, превозмогая адскую боль, выбиралась из пекарни по колено в кипятке. Сейчас женщина находится в больнице с обваренными ногами.

«Труба порвалась, мы рядом были в пекарне. Убежать не успели — вода сразу в пекарню пошла. Я другой женщине сказала: пойдем. Она говорит: куда ты бежишь — кипяток. Я говорю: если мы здесь останемся, мы умрем. Сразу пошел пар, темно стало. Я убежала из горячей воды. Сгорели мои ноги», — рассказала Патимат.

Она добавила, что смогла добежать до первого этажа торгового комплекса, где находившиеся там люди оказали ей первую помощь и вызвали «скорую». Женщина пожаловалась, что из-за полученных страшных ожогов чувствует себя очень плохо.

Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел накануне. В результате ЧП погибли четыре женщины — работницы пекарни магазина «Глобус Гурмэ», расположенного в торговом центре. Еще десять человек пострадали, все они госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявлено обвинение после смерти людей из-за прорыва трубы с кипятком.