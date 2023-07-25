Как гороскопы влияют на жизнь Вячеслава Макарова, Аниты Цой и Элоны Миллер?

Российские музыканты на премьере кавера на песню «Знак Водолея» от Вячеслава Макарова рассказали, как относятся к гороскопам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Нередко знаменитости обращаются за помощью к астрологическим прогнозам. Работает ли?

Гороскопы играют неоднозначную роль в современном обществе. Некоторые люди не могут начать свою рабочую неделю без астрологических предсказаний на грядущее будущее, а другие убеждены, что человек сам является кузнецом своего собственного счастья, и не стоит доверять подобным прогнозам. Звезды отечественного шоу-бизнеса порассуждали о влиянии небесных светил на презентации кавера на песню «Знак Водолея» от Вячеслава Макарова.

Певец и шоумен Вячеслав Макаров придерживается той линии, что люди сами ответственны за свою жизнь, при этом он не отрицает, что информация, изложенная в гороскопах, может оказаться правдивой. По словам певца и ведущего шоу «Маска», в первые 15 минут общения, он может идентифицировать, какой знак зодиака у человека.

«Гороскопы совпадают процентов на 50, а дальше все зависит от твоего воспитания, окружения, мировоззрения, поэтому это спорный момент, нужно ли верить в гороскопы стопроцентно», — отмечает Макаров.

Сам шоумен по знаку зодиака — Водолей. Как убежден певец, Водолеев не волнуют земные вопросы, они больше думают о чем-то глобальном, например, о своей миссии на планете, а также часто любят полетать в облаках и помечтать, поэтому этому знаку зодиака нужно такое окружение, которое будет его периодически «заземлять».

«Я не умею подходить к каким-то вещам с точки зрения бизнеса, я всегда думаю о творчестве, чтобы было классно людям, чтобы было классно мне, даже если какая-то история уходит в минус», — отметил телеведущий.

Видимо, неспроста «воздушного» Вячеслава Макарова зацепил хит «Знак Водолея» группы «Винтаж», что он даже решил сделать на него кавер. По словам шоумена, в 2013 году песня стала его одной из самых любимых, а в 2021 году он создал обновленную версию.

«Я официально не планировал выпускать ее. Алексей Романоф и Анна Плетнева сами сказали: «Выпускай официально, классная песня», — смеется певец.

Анита Цой, которая пришла на презентацию поддержать Вячеслава Макарова, тоже по знаку зодиака является Водолеем. Представителей знака она охарактеризовывает исключительно с положительной стороны.

«Безграничный свободный полет во всем: в фантазии, в делах, в мечтах, в постановке целей. Дружелюбность, я считаю, что Водолей — лучший друг для остальных знаков на земле. И еще: мы такие транжиры, но это тоже хорошо», — смеется певица.

По словам Аниты Цой, при выборе своих потенциальных сотрудников она обращает внимание на их гороскоп, ведь не со всеми представителями певица может сойтись.

«Иногда бывает так, что у меня возникают сложности с тем или иным знаком, а у других не возникает. Вот это самое сложное принятие решения. <…> Я теперь делаю так: руководителя танцевального коллектива я обязательно подбираю под себя для того, чтобы мы могли взаимодействовать и понимать друг друга, а уже танцовщика, например, руководитель сам пусть решает, брать или не брать. <…> Но все люди, которые принимают участие в постановках, с которыми мы проводим 24/7, когда мы работаем над программой, эти люди должны быть, конечно, со мной на одной волне», — объяснила Анита Цой.

Певица Элона Миллер призналась, что ей очень интересна тема астрологии, и по внутренним ощущениям она, как и Вячеслав Макаров, может догадаться, какой знак зодиака у ее собеседника.

«Если я чувствую какое-то напряжение, это, наверняка, либо Лев, либо Телец, или Водолей. А если я думаю, что за глазки, что за очаровашки, то это что-то вроде Овна, Близнецов», — поделилась Миллер.

Но, как рассказала исполнительница кавера «Угонщица», гороскоп на день или перед какими-то знаковыми событиями она не читает, так как убеждена в поверхности подобных знаний. Певица использует другие инструменты.

«Есть календарь майя и есть астрологические карты, и действительно, прожив 25 лет, я поняла, что какие-то определенные события происходили так, как мне описал астролог. <…> Когда у меня выходят какие-то концерты или продюссирование запускаю, или выпускаю какой-то трек, я обязательно смотрю дату. Если она успешная для какой-то реализации, творчества, то 100 процентов нужно в этот момент брать и делать», — объяснила Элона Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения будут ждать представителя каждого знака зодиака на неделю с 24 по 30 июля.