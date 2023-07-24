В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста в зоне спецоперации

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Все сотрудники СМИ должны быть защищены.

Убийство российского журналиста Ростислава Журавлева украинскими неонацистами в Запорожской области осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Она отметила, что сотрудники СМИ играют важную роль в информировании мира о конфликтных ситуациях. По словам гендиректора ЮНЕСКО, все журналисты должны быть защищены.

«Я вновь призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта», — добавила Азуле.

Между тем в Международной федерации журналистов призвали провести расследование.

«Мы сожалеем о гибели еще одного журналиста в этом кровопролитном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем воюющие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности», — говорится в заявлении.

Украинские боевики, используя кассетные боеприпасы, нанесли удар по группе российских журналистов 22 июля. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили еще один журналист агентства Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле соболезнуют в связи с атакой на российских журналистов в Запорожской области.