Набрать воды в рот: ТОП-5 придуманных женщинами мифов о привлекательности

Психолог Романив: 5 мифов о том, что настоящие мужчины ценят в женщинах

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Как стереотипы зачастую приводят к проблемам в отношениях?

Мужчинам и женщинам в построении нормальных отношений зачастую мешают стереотипы, бытующие в обществе. Психолог Ольга Романив развенчала придуманные представительницами прекрасного пола мифы о том, что «настоящие самцы» ценят в них.

Они ищут хозяйственных женщин

Обилие сервисов по доставке еды и наличие минимального количества денег позволяют мужчинам прокормить себя самостоятельно. Хозяйственность и чистоплотность — позитивные качества, но отзывчивость и способность понять партнера все же важнее, передает издание «Страсти».

Мужчинам нравятся худые и стройные девушки

Несмотря на многочисленные признания в любви к пышным формам со стороны представителей сильного пола, девушки продолжают верить в этот миф. Правда заключается в том, что они самостоятельно его придумали для самобичевания — лучше винить в неудачах лишний вес, а не ужасный характер или ревнивость.

Представители сильного пола без ума от объемных губ

Еще одно ложное убеждение, созданное руками самих дам. Вероятно, оно родилось из-за ассоциации губ с женским половым органом.

В реальности мужчины зачастую судят партнерш по общей картине. Это означает, что они вряд ли смогут понять, хватает ли губам объема или нет.

Мужчинам по душе длинные локоны

Представители сильного пола измеряют привлекательность девушек другими показателями. По этой причине каре точно не станет недостатком — порой лучше сделать паузу на короткой, но объемной прическе, нежели тратить годы на отращивание волос.

Они любят, когда женщины помалкивают

Такое будет по вкусу лишь мужчинам без уверенности в себе и сторонникам патриархата. Адекватным спутникам же по душе возможность получить ценный совет и вести интересные беседы.

«Если же вы предпочитаете помалкивать и кивать в ответ, одобряя любое слово любимого, это выглядит очень скучно и неинтересно», — убеждена Романив.

Психолог считает, что этот миф мог появиться из притчи о водице, которую дамам стоит держать во рту в моменты гнева на мужа. Современные реалии же подталкивают пары к конструктивному решению проблем, подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мужчин привлекают женщины гораздо старше их.