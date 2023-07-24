Путин по телефону поздравил Мирзиёева с 66-летием

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее динамичное развитие стратегиче­ского партнерства и союзничества.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Он поздравил коллегу с днем рождения.

Шавкату Мирзиееву 24 июля исполнилось 66 лет. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее динамичное развитие стратегиче­ского партнерства и союзничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Мирзиеев обсудили укрепление сотрудничества двух стран. Уточняется, что темой беседы лидеров государств стали двусторонние отношения, в том числе меры по расширению кооперации в торгово-экономической сфере.

При этом стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства России и Узбекистана и договорились о поддержке контактов на всех уровнях.