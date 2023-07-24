«В состоянии заместить»: что Россия будет делать после завершения зерновой сделки

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Несмотря на санкции, Москва за последние полтора года поставила в Африку более 20 миллионов тонн товара.

Запад использовал «зерновую сделку» исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно с Украины. Об этом в своей статье в преддверии саммита «Россия — Африка», который на этой неделе откроется в Санкт-Петербурге, написал президент Владимир Путин.

Текст опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул — лишь малая часть продовольствия в рамках сделки попала в беднейшие страны, остальное оказалось на складах вполне благополучных государств.

«С учетом всех этих фактов продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „зерновой сделки“ потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления „сделки“ — с 18 июля ее реализация была завершена. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — написал глава государства.

Путин подчеркнул: несмотря на западные санкции, которые серьезно затрудняют экспорт российского продовольствия в развивающиеся страны, Москва за последние полтора года поставила в Африку более 20 миллионов тонн зерновых. И наша страна и дальше будет помогать тем, кто больше всех в этом нуждается.