Бывшему Ольги Бузовой вынесли очередной приговор
Экс-возлюбленный Бузовой рэпер Радий Лебедев получил условный срок за мошенничество
Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka
Экс-возлюбленного звезды «Дома-2» освободили из-под стражи прямо в зале суда.
Экс-бойфренд Ольги Бузовой получил условный срок за мошенничество, рэп-исполнителя Радия Лебедева обвинили в махинациях на сумму 6,2 миллиона рублей, сообщает издание 78.ru в своем Telegram-канале.
Расклад был таков, в 2021 году он пообещал знакомому совершить дорогостоящую покупку с хорошей скидкой. На выдуманных закрытых аукционах он якобы приобрел автомобили Volkswagen Polo, Porsche Cayenne и Range Rover Sport, а также зимние шины и компьютерную технику.
Драгоценные покупки пострадавшему так никто и не отдал. После такого разочарования обманутый мужчина обратился в полицию, а Радия Лебедева задержали.
За незаконную схему мужчину вынесли обвинение на три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также штраф 400 тысяч и выплату в пользу пострадавшего в размере 700 тысяч рублей.
После вынесения приговора, экс-возлюбленного телезвезды освободили из-под стражи прямо в зале суда.
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Об отношениях Лебедева и Бузова неоднократно писали светские СМИ. Известно, что молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-бойфренд Бузовой получил условный срок за мошенничество на 3,6 миллионов рублей.