На Украине задержали экс-военкома Одесской области Борисова

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В чем подозревают бывшего чиновника?

Бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов задержан в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале офис генпрокурора Украины.

Известно, что его подозревают в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от военной службы во время всеобщей мобилизации. Для этого Борисов менял номера телефонов, автомобилей и местоположение. В связи с этим задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) добровольно, мобилизация может оказаться под серьезной угрозой.