Опасно для здоровья: может ли мат реально навредить организму

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Правда ли, что использование нецензурной лексики может ударить по телу и что делать, если не можете от нее отказаться?

Употребление мата негативно влияет на сердце и эндокринную систему. Об этом заявил врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Во-первых, идиоматические выражения, или более мягко назовем их, — „сниженная лексика“, — она поражает не только того, кому адресована, но и того, кто ею пользуется. Потому что это — обоюдоострое оружие», — сказал специалист.

Так, пояснил он, когда человек на подъеме — например, при объяснении в любви — он не станет материться «даже на радость». Как правило, считает врач, люди пускают в ход нецензурную лексику при исчерпании «нормальных» выражений, так что и для них это становится стрессом, передает издание KP.RU.

В итоге адресат неприятных фраз потом долго переживает, в аналогичной мере испытывая стресс, подчеркнул Онищенко. Использование обсценной лексики, по его мнению, не только напрягает нервную систему, но и вызывает реакцию со стороны эндокринной системы.

Выплескивание гормонов — в том числе тестостерона — из естественных хранилищ резко увеличивает кровяное давление. Более того, при наличии предрасположенности к гипертонии возникают риски осложнений, связанных с кровоизлияниями, предупредил доктор медицинских наук.

Только этим опасности употребления мата не ограничиваются, убежден Онищенко. Например, предрасположенность к диабету в таком случае грозит клиническими проявлениями этого недуга.

При этом академик РАН выразил сомнения в необходимости принятия специального закона против нецензурной лексики. Такой документ могут извратить, переврать или же направить в отношении него те слова, против которых он был нацелен.

В связи с этим Онищенко считает, что бороться с этим следует постепенно. Например, создавая обстановку нетерпимости по отношению к мату в семье.

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