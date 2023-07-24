Митя Фомин рассказал, куда пропала группа Hi-Fi

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Свою деятельность музыкальный коллектив продолжает. Но как?

Группа Hi-Fi образовалась на эстраде в 1998 году. Стать частью коллектива Мите Фомину предложили продюсер Эрик Чантурия и композитор Павел Есенин. В это время солист учился во ВГИКе на курсе Иосифа Райхельгауза.

При этом, в ВУЗ артист поступил после окончания института на малой родине — в Новосибирске. У музыканта есть диплом врача-педиатра.

Молодой коллектив ждал успех, который принесла композиция «Не дано» и одноименный клип на нее. Митя был фронтменом, второй неизменной участник — «качок» Тимофей Пронькин. А вот солистки менялись: сначала это была Оксана Олешко, затем Таня Терешина, потом Екатерина Ли.

Проект Фомин покинул в 2008 году. За время его работы были созданы такие хиты, как «А мы любили», «Глупые люди», «Седьмой лепесток» и другие. Коллектив выпустил три альбома и 12 клипов.

Что происходит с составом сейчас, Митя рассказал Павлу Воле во время шоу на федеральном канале.

«В августе группе исполняется 25 лет, как и моей творческой деятельности», — ответил он.

По словам артиста, некогда трио уже выступает в качестве дуэта, и одним из участников по-прежнему является Пронькин. Певец назвал его «долгожителем», так как он в составе группы с самого начала и до конца. На данный момент мужчина колесит с солисткой Мариной по городам России, где они исполняют золотые хиты.

У самого Фомина три студийных альбома и более 40 синглов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.