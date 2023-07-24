Исчезли в тумане: на Байкале бесследно пропала лодка с мужчиной и его сыном

На озере Байкал в районе бухты Песчаной пропала лодка с мужчиной и его десятилетним сыном

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

Поиски пропавших продолжаются, но спасатели не находят ни единого следа.

Неподалеку от Иркутска произошло таинственное исчезновение лодки с людьми на Байкале. Мистическая история произошла в ночь с 23 на 24 июля.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина с приятелем и его десятилетним сыном держали путь на лодках из поселка Большое Голоустное до бухты Песчаная. Две лодки пересекали ночную гладь озера и ничего не предвещало беды.

Во время путешествия мужчина потерял другую лодку из вида из-за тумана. Впрочем, путь был известен и ему, и его другу, поэтому он не беспокоился. Друг думал, что они встретятся в пункте назначения, но по прибытии в бухту Песчаная никого не обнаружил.

Мужчина немедленно обратился к спасателям и позвонил в полицию. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали акваторию озера по предполагаемому маршруту лодки, но не обнаружили ни пропавших людей, ни лодку, ни ее обломки. Не было найдено даже тел мужчины и его сына.

Спасатели прочесали и берег Байкала, но нашли только палатку красного цвета. Принадлежит ли она пропавшим — пока неизвестно.

В связи со сложными погодными условиями на озере Байкал — больших волн и тумана — поисковые мероприятия продолжаются. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Пермского края 18 лет ищет пропавшего сына.