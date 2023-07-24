«Меры принимаются»: Песков прокомментировал атаку беспилотников в Москве

Песков: все беспилотники, атаковавшие Комсомольский проспект в Москве, были нейтрализованы

Фото: 5-tv.ru

В Кремле оценили работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице.

Все беспилотники, атаковавшие Комсомольский проспект в Москве, были нейтрализованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

Так он оценил работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице.

«Меры принимаются, что касается развития системы защиты, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа», — сказал Песков.

Попытка атаки Москвы беспилотниками произошла рано утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве выбито несколько окон.