Экоактивистке Грете Тунберг грозит полгода тюрьмы за демонстрацию в Мальмё

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

Знаменитость перешла грань, нарушив работу порта и оказав сопротивление полиции.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом, сообщает AFP. Причиной стала демонстрация против топливной промышленности в Мальмё.

Активистку и еще пятерых фигурантов дела хотят привлечь к ответственности за то, что во время акции они заблокировали городской порт и оказали сопротивление правоохранительным органам.

Максимальное наказание, которое грозит Тунберг, — полгода лишения свободы, но, по словам прокурора, ведущего дело, аналогичные обвинения обычно приводят к штрафу.

Отягчает ситуацию то, что даже после задержания «звезда» экоактивизма вела себя дерзко и грубила полиции. Вместо показаний Тунберг отвечала на все вопросы «без комментариев».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Грета Тунберг переобулась на бегу и выступила за ядерную энергетику.