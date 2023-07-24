Виновата Эмбер Херд? Что привело к экстренной госпитализации Джонни Деппа

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Dave Bedrosian; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Как артист, по мнению психиатра, оказался в таком эмоциональном состоянии?

Актер Джонни Депп мог потерять сознание перед концертом в Будапеште из-за состояния, до которого его довела бывшая жена актриса Эмбер Херд. Об этом 5-tv.ru заявил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«То, что он там что-то пропустил, я так понимаю, это связано с нарушением сознания. В какой степени там угнетено сознание — сложно разобраться. Связано это с психоактивными веществами — наркотиками, алкоголем, он перегрелся, возраст дал о себе знать, гастрольный тур — я думаю, что (врачи — Прим. ред.) проведут подробный чекап, и мы узнаем», — сказал специалист.

При этом существует вероятность, что публика так и не узнает истинных причин госпитализации артиста. Так, представители звезды могут заявить, что тот перегрелся на солнце и вовремя не поел, допустил врач.

Шуров добавил, что на текущее состояние Деппа мог повлиять тяжелый развод с Херд или «алкогольный эксцесс», в котором тот потерял контроль. На текущий момент, подчеркнул нарколог, все это является лишь домыслами — главное, что публика благодаря вмешательству врачей не лишилась такого артиста.

«Если брать Деппа, то, по-моему, когда они с (актрисой — Прим. ред.) Ванессой Паради 14 лет жили, он там вел себя очень прилично. Он часто подпадает под влияние женщин — вот Херд как абьюзерша его довела до такого состояния», — считает эксперт.

Из этого можно сделать вывод, продолжил он, что актер нерегулярно употребляет алкоголь. Возможно, что Депп даже преувеличивает свою зависимость для создания образа, допустил психиатр.

Дело в том, что артист в ходе карьеры очень много снимался, испытывая огромные нагрузки. Если бы он был алкоголиком, он бы этого физически не потянул, подытожил Шуров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депп был госпитализирован после потери сознания в Будапеште. По данным местных СМИ, артист был обнаружен упавшим без чувств в своем гостиничном номере.

В Венгрии он находится в связи с гастролями его музыкальной группы Hollywood Vampires. Выступление было сорвано из-за плохого самочувствия Деппа, подробности инцидента его менеджеры не разглашают.