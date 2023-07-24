Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение после смерти людей в кипятке

Главному инженеру ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека, предъявили обвинение

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Главному инженеру частной компании, которая осуществляла работу по контракту в ТЦ «Времена года», предъявлено обвинение, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Обвинение предъявлено по части третьей статьи 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.

В ближайшее время суд выберет задержанному меру пресечения. Дальнейшее расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Прорыв трубы в ТЦ на Кутузовском проспекте произошел 22 июля. В результате ЧП четыре человека погибли — женщины, которые работали в магазине «Глобус Гурмэ», расположенном в торговом центре. Еще десять пострадали, все были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru кадры с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года».