ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Почему люди попадают на удочки от злоумышленников?
Центробанк (ЦБ РФ) выявил в России рост числа новых финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Об ущербе от таких махинаций сообщили «Известиям».
Эксперты считают, что только за первое полугодие суммарный финансовый ущерб, нанесенный мошенниками россиянам, может достигать пяти или шести миллионов долларов.
Как отметили в ЦБ, более 22% нелегальных проектов привлекли к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй».
При это отсутствие соревновательного элемента — отличительная особенность таких проектов. А мошенники активно пользуются теми, кто хочет подзаработать.
Сообщается, что Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действует на просторах сети.
«Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — подчеркнули в ЦБ.
По данным СМИ, злоумышленников привлекает рост популярности цифровых валют, в таких онлайн-играх они предлагают ложные инвестиционные возможности. Все более популярны становятся интерфейсы на основе технологии блокчейн.
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