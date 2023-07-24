«Ходить тяжело»: Пинчук пожаловалась на последствия болезни сына

Фото: Instagram* / pinchuk_official

Что происходит с наследником знаменитости?

Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук на некоторое время пропала из интернета. Выяснилось, что готовящаяся к рождению второго ребенка знаменитость взяла перерыв из-за болезни сына.

Так, она поделилась в социальных сетях, что множество времени уделяет уходу за двухлетним малышом, родившимся в браке от блогера Арая Чобаняна. У него, как уточняется, появилась слабость и поднялась высокая температура.

При этом ребенку уже стало намного лучше, но он все еще лечится дома. В ходе активной фазы болезни тяжело было даже ей — блогер писала, что лежала «практически без сил», ей «даже ходить было тяжело».

Пинчук опубликовала фото заболевшего сына. Фото: Instagram* / pinchuk_official

Из-за насыщенного графика Пинчук пришлось на некоторое время отдать наследника бабушке. Фанаты неоднократно подвергали звезду критике за «спихивание» ребенка, но оказалось, что ее родственница против приглашения няни, ведь она с радостью готова подменять родителей.

Тем более, что блогера через несколько месяцев ожидают вторые роды. На этом фоне она набрала вес, ей также стало тяжелее передвигаться из-за объемного живота.

Примечательно, что Чобанян и Пинчук до сих пор не знают пол грядущего наследника. Однако знаменитость подчеркивает, что готова к рождению как девочки, так и мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел день рождения сына Пинчук.

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