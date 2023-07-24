Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым

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В результате попытки атаки ВСУ никто не пострадал.

Минобороны сообщило о том, что 24 июля ВСУ попытались осуществить террористическую атаку по территории Крыма. Всего ВСУ запустили 17 беспилотных летательных аппаратов по различным объектам.

«Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова», — говорится в сообщении МО РФ.

Еще три беспилотника были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших нет.