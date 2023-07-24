На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки

ФСБ: на следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне выявлены следы взрывчатки

Фото: www.globallookpress.com / Alf Jönsson

Ведомство сообщило об одном из случаев, когда в трюме грузового судна были обнаружены следы взрывчатки.

ФСБ сообщила, что проводит проверку грузовых судов, идущих через Керченский пролив. Данная мера необходима для предотвращения терактов и диверсий.

Проверка уже выявила один факт провоза взрывоопасных грузов в гражданском торговом судне. Сообщается, что 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который использовался для транспортировки зерна, были найдены следы взрывчатых веществ, а также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Также известно, что в мае этот сухогруз находился в украинском порту, но в турецком порту команда полностью сменилась, 12 граждан Украины покинули борт.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину. В связи с этим было принято решение не пропускать сухогруз через Керченский пролив на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ярославской области предотвращен теракт по заказу спецслужб Киева.