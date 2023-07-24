Создателя «Дяди Степы» Германа Мазурина госпитализировали с травмой головы

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90-летний художник неудачно упал в своей квартире.

Знаменитого детского художника Германа Мазурина, создателя образа «Дяди Степы», иллюстратора «Старика Хоттабыча» госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии, пишет издание МК в Telegram-канале.

По предварительной информации, 90-летний деятель культуры неудачно упал в своей квартире на Малой Дмитровке. Отмечается, что он получил очень серьезную травму головы.

Заслуженный художник России родился в Пензе в 1932 году. Желание рисовать у него проявилась еще в детстве. Первым литературным героем, положившим начало творческого пути Германа Мазурина, стал «Дядя Степа — милиционер». Его художник написал еще на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова, где преподаватели показали рисунки Сергею Михалкову. Через несколько месяцев в издательстве вышла книга с его иллюстрациями.

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