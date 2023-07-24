В Иркутской области школьник попал в больницу после удара молнии в баню

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Четвероклассник был экстренно доставлен в больницу.

Четвероклассника экстренно доставили в больницу Иркутской области из-за ожогов, которые он получил в результате удара молнии, попавшей в баню, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как уточняется, все произошло в Нижнеудинске. В момент происшествия мальчик находился внутри помещения. Старший брат пострадавшего услышал громкий шум и пошел искать родственника. Именно он обнаружил мальчика без сознания, на теле пострадавшего были жуткие ожоги.

Школьник был оперативно доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки. Также уточняется, что версия с молнией также проверяется, причина инцидента может крыться в чем-либо еще.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристку убило молнией в горах Красноярского края.