В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы

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Официально эта информация не подтверждена.

Взрывы рано утром раздались в украинском городе Измаил в Одесской области, сообщает издание «Зеркало недели». По данным СМИ, в области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также в регионе прозвучала воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Жителей области призвали оставаться в укрытиях. В ряде украинских Telegram-каналов также появились сообщения об отключении света.

Официально украинские власти не подтверждали и не опровергали данную информацию. Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.