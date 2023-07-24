Дептранс: в Москве перекрыто движение по Комсомольскому проспекту

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Движение по двум проспектам российской столицы после попытки атаки дронов временно приостановлено.

Столичный департамент транспорта сообщил о введении ограничений на движение на двух проспектах Москвы.

Перекрыто движение в сторону области от дома 18 на Комсомольском проспекте, также перекрыто движение по проспекту Лихачева, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Данные меры предосторожности связаны с попыткой атаки беспилотников, которая произошла утром 24 июля. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, удары были зафиксированы в районе двух нежилых зданий.