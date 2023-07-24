Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Астахов; Telegram / Официальный канал Правительства России / government_rus; 5-tv.ru

Ожидается, что премьер также посетит в ближайшие дни Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток, сообщили в Telegram-канале правительства страны. Именно с этого города он начал ряд рабочих поездок по регионам Дальнего Востока и Сибири.

Во Владивостоке Мишустин выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений», а также встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Поездка Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири продлится с 24 по 27 июля. За это время он также посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск.

Ранее стало известно, что секретарь Совета Безопасности (Совбез) РФ Николай Патрушев посетит 24–25 июля ЮАР. Как рассказывал 5-tv.ru, там проведет встречу по линии БРИКС.