В Израиле прошли демонстрации сторонников и противников судебной реформы

Фото, видео: Reuters / CORINNA KERN; 5-tv.ru

Первые запускали салюты, вторые жгли фаеры. Чем все закончилось?

В Израиле этой ночью состоялась дуэль митингов. Сотни тысяч единомышленников вышли на улицы — как сторонники, так и противники судебной реформы.

Первые в знак поддержки правительства Биньямина Нетаньяху запускали салюты в центре столицы — Тель-Авива. Вторые жгли фаеры и перекрыли железные дороги в Иерусалиме.

Сегодня в израильском парламенте (Кнессете) состоится голосование по отмене одного из ключевых принципов судебной системы страны — «стандарта разумности». Это юридическая доктрина, которая позволяет судам пересматривать или отменять решения правительства в случае, если они покажутся им не целесообразными.

На обсуждение в парламент обещал лично явиться и главный вдохновитель судебной реформы — премьер Нитаньяху, который буквально сутки назад перенес операцию по установке кардиостимулятора.