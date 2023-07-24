Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Москву

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БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Утром 24 июля пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение. Пострадавших нет.

Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, удары были зафиксированы по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте.