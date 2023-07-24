На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Министерство обороны РФ информацию пока не комментировало.

Несколько взрывов прогремело в Одесской области на Украине, сообщают местные СМИ. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ информацию пока не комментировало.

Также минувшей ночью сообщалось о взрывах в городе Сумы.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, ночью 23 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России.