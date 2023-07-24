Не менее десяти человек погибли при обрушении потолка в школе в Китае

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В ловушке, предварительно, остается еще один человек.

Потолок обрушился в школе на северо-востоке Китая, погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает CCTV.

Инцидент произошел в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян. Уточняется, что потолок обрушился в спортивном корпусе образовательного учреждения.

По предварительным данным, один человек все еще находится под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.

Согласно имеющейся информации, на момент инцидента в здании находилось 19 человек. Четверо из них успели эвакуироваться самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех погибших, помогли выбраться из ловушки еще десяти людям, шесть из них скончались в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге в Ленинградской области.