Путин и Лукашенко пообщались с людьми возле собора в Кронштадте

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Демьянчук; 5-tv.ru

Желающих сделать памятное фото с российским лидером было очень много.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко пообщались в минувшее воскресенье с жителями Кронштадта после посещения Морского Никольского собора.

Лукашенко прибыл в Россию 22 июля. В Санкт-Петербурге его встретил глава города Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На следующий день в Стрельне состоялись переговоры Лукашенко и Путина, после которых лидеры двух стран посетили уже в Кронштадте Музей военно-морской славы в Кронштадте и Ставропигиальный Никольский Морской собор. После вышли на площадь, где их и встретили местные жители.

Горожане сразу же окружили российского лидера, желали ему здоровья. Желающих сделать памятное фото с главой государства было очень много. Среди них была и невеста.

«А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание», — попросила она.

Глава государства фотографировался со всеми желающими.

28 июня Путин посетил Дербент в Дагестане. После ряда встреч президент вышел поприветствовать местное население у мультимедийного фонтана. Однако одной маленькой девочке — Раисат Акиповой — не удалось приблизится к российскому лидеру из-за толпы окруживших его людей. Ребенок был сильно расстроен. Позднее президенту показали фотографию, на котором она плачет. Тогда Путин пригласил юную леди в Кремль. Приехав с родителями в Москву, девочка подарила президенту РФ подкову на счастье от кубачинских мастеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что уровень доверия россиян Путину превысил 78%.