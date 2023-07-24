Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 24 июля

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Новые сутки будут благоприятны для заработка. Но на что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 июля?

Неделя начинается с благоприятного понедельника. Главное свойство дня — помогать в покупках (ну или в продажах, кому что актуальнее). Используйте энергии понедельника с умом — сумеете неплохо заработать.

Совет дня: проведите понедельник с пользой для вашего будущего — займитесь чем-то, что поможет вам когда-нибудь стать более стабильным, более успешным, более счастливым. Если в планах нет ничего глобального, то подойдет любое занятие — от похода в спортзал до оформления абонемента в ближайшую библиотеку.

Предостережение дня: правило «думай о будущем» действует в понедельник и в обратную сторону. Если будете заняты чем-то разрушающем вашу жизнь, то есть большая вероятность, что это занятие вас затянет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.