Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште

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Актер находится на гастролях в Венгрии со своей музыкальной группой Hollywood Vampires.

Американский актер Джонни Депп госпитализирован после потери сознания в Будапеште. Как сообщает венгерское издание Blikk, артист был обнаружен упавшим без чувств в своем гостиничном номере. В Венгрии он находится в связи с гастролями его музыкальной группы Hollywood Vampires. Выступление было сорвано из-за плохого самочувствия Деппа, подробности инцидента его менеджеры не разглашают.

По данным журналистов, актер не пришел на саундчек перед концертом, но так как это происходило прежде, никто не заподозрил неладное. Когда подготовка к мероприятию была окончена, главная звезда так и не появилась. Участники группы, по собственным словам, не посвящены в детали инцидента. Один из музыкантов заявил — он лишь слышал, что Депп «был перевозбужден», а также что ему вызвали врача. Коллеги понадеялись, что с артистом не произошло что-то более серьезное, чем интоксикация спиртным или средствами покрепче.

Вскоре после госпитализации 60-летнего Деппа было принято решение отложить выступление. Информация, что актер потерял сознание в номере отеля также подвергается сомнению. В сеть просочились кадры с камер видеонаблюдения, на которых он выглядит категорически нетрезвым накануне концерта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джонни Депп подарил своим российским поклонникам надежду на скорую встречу в видеообращении. Сообщалось также, что артист запланировал большую экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Слухи подогрел музыкант Михаил Лисов, который якобы и пригласил звезду в РФ. Позже представитель Деппа раскрыл его реальные планы.