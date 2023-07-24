Путин назвал связи России и Африки прочными и доверительными

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По мнению президента, в новом многополярном мире континент займет достойное место и освободится от тяжелого наследия колониализма.

Партнерство России и стран Африки имеет прочные глубокие корни, во все времена эти отношения были стабильными, доверительными и доброжелательными. Москва искренне дорожит накопленным капиталом дружбы и сложившимися традициями взаимной поддержки. Связь между континентами заключается в общем стремлении к соблюдению международного права, принципов безопасности и национальных интересов. Такое мнение об отношениях РФ и Афики выразил президент Владимир Путин в своей новой статье, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, в нынешней политической ситуации созидательное и устремленное в будущее сотрудничество РФ и стран Африки имеет особое значение. Сегодня активно формируются новые центры силы и влияния, уверенно заявляющие о себе и требующие, чтобы с ними считались.

«Многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. И нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики», — уверен президент.

Путин подчеркнул, что Россия последовательно выражала поддержку африканскому народу в связи с его борьбой за освобождение от колониального гнета. Москва также оказывала своим партнерам содействие в становлении государственности, укреплении суверенитета и обороноспособности. Глава государства отметил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами стран Африки на саммите в Петербурге.

Первый саммит Россия — Африка состоялся в Сочи в 2019 году. Второй пройдет в Северной столице 27–28 июля. По его итогам будет принят ряд документов, в том числе декларация. Кроме того, планируется утвердить план действий Форума партнерства между Москвой и африканским континентом до 2026 года.

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