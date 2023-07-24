На Украине сообщили о взрывах в Сумах

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В Сумской области работает воздушная тревога.

Взрывы прогремели на территории города Сумы на Украине, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В настоящий момент в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ информацию пока не комментировало.

23 июля в оборонном ведомстве рассказали, что минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Также отмечалось, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.