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По словам генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, у украинских боевиков уже закончились снаряды, подходящие для наступательных действий.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут продолжать контрнаступление до конца августа и после перерыва, предположительно, к весне, бросят попытки прорвать оборону. Такой прогноз дал командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире одного из федеральных телеканалов.

По его словам, украинские боевики стали чаще использовать предоставленные странами НАТО боеприпасы со шрапнелью в боях. Однако такие снаряды не подходят для наступательных действий и не дают ожидаемого эффекта. Мордвичев заметил, что спасают ВСУ только бронезащита и «шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации».

«Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — добавил он.

Генерал-лейтенант также заявил, что украинская армия исчерпала запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а кассетные боеприпасы в сравнении с ними не так уместны при наступлении. Поэтому, в том числе, усилия ВСУ не оказываются результативными.

Украинское контрнаступление было официально объявлено 4 июня. В бой пошли подготовленные экспертами НАТО бригады ВСУ на нескольких направлениях. Спустя месяц глава Минобороны РФ Сергей Шойгу констатировал, что своих целей киевский режим не достиг и потерял при этом более 26 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления.