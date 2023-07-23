Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева представят к медали «Доблесть и отвага»

Фото: © РИА Новости

ВСУ нанесли удар с помощью кассетных боеприпасов по группе российских журналистов в Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно представят к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага». Об этом сообщили в СК РФ.

«По поручению председателя Следственного комитета России (Александра Бастрикина. — Прим. Ред.) Ростислав Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде — медали “Доблесть и отвага“», — говорится в сообщении.

Украинские националисты нанесли удар кассетными боеприпасами по съемочным группам МИЦ «Известия» и РИА Новости, работавшим в Запорожской области. Четыре журналиста получили ранения. Журавлев скончался во время эвакуации.

Корреспондент и оператор «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков — получили осколочные ранения. Сейчас из жизни и здоровью ничего не угрожает. Польшаков, в свою очередь, поблагодарил врачей, хирургов и группу эвакуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, военкор «Известий» Польшаков рассказал о полученных при обстреле ВСУ ранениях.