Наталья Фриске расплакалась, услышав новую песню «Блестящих» с голосом сестры

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Коллеги покойной певицы решили почтить ее память выпуском кавера на хит «А на море белый песок».

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья обратилась к группе «Блестящие» после премьеры нового трека. В нем прозвучал голос умершей артистки, сама композиция представляет собой перепевку ее хита «А на море белый песок». Коллеги решили почтить память исполнительницы, которая в течение семи лет была участницей музыкального коллектива.

Наталья Фриске отреагировала на песню в личном блоге. Она не раз делилась с поклонниками, что была очень близка с сестрой, и ее уход даже спустя годы ощущает крайне болезненно. Женщина призналась своим подписчикам, что не смогла сдержать эмоций, снова услышав голос сестры.

«В конце разревелась… Будто Жанна все еще с нами. Спасибо, девочки», — написала она.

Как известно, после смерти артистки в ее семье произошел конфликт. Причиной трагедии стала неоперабельная опухоль головного мозга, диагноз был поставлен вскоре после рождения сына певицы Платона. Спустя два года болезнь победила. Отец Мальчика Дмитрий Шепелев стал держать сына в стороне от родственников Фриске.

В шоу Леры Кудрявцевой Наталья Фриске заявила: телеведущий плохо лечил избранницу — перестал давать один из назначенных препаратов, так как узнал от врачей, что она «никогда не будет прежней». Близким он якобы при этом говорил, что эта терапия слишком болезненна. Скандал гремел и по поводу наследства звезды, участники его не сумели примириться до сих пор.

При этом сам Шепелев заявил, что делал все, что мог. Он опроверг слова родных знаменитости о том, что буквально бросил артистку в тяжелый период ее жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ссора между Шепелевым и семьей Жанны Фриске никак не разрешится.