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Среди военнослужащих Украины нарастает уныние из-за провалов на фронте.

Украинская армия несет катастрофические потери, и это значительно снижает моральный дух в ее рядах. Об этом пишет Kyiv Post, ссылаясь на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили», — заявил военный медик ВСУ.

Еще один украинский военнослужащий отметил, что каждые сто метров продвижения на линии соприкосновения стоят ВСУ как минимум четырех-пяти боевиков. До половины подразделения погибает за каждый взятый километр, который далеко не всегда потом удается удержать, посетовал он.

Также приводится статистика, согласно которой 30% украинских боевиков погибают и 40% получают ранения. При этом не уточняется, о чем конкретно идет речь: об отдельных подразделениях или украинской армии в целом.

В этот же день The New York Times опубликовала статью, в которой отмечается, что ВСУ потеряли «десятки тысяч» солдат с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Авторы пишут, что «менее обученные и старые новобранцы», призванные из-за огромных потерь украинской армии, часто отказываются идти в атаку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления.