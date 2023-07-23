В Греции провели крупнейшую эвакуацию, с острова Родос вывезли 19 тысяч человек

Фото, видео: Reuters / ALKIS KONSTANTINIDIS; 5-tv.ru

На данный момент зарегистрировано всего два случая госпитализации.

Из-за волны африканской жары в Греции возникли мощные лесные пожары. Огонь уже уничтожил три гостиницы, экстренные службы пытаются не допустить, чтобы огонь добрался и до остальных построек на острове.

Из-за стремительно распространяющегося пламени власти решили провести эвакуацию жителей острова. Всего из зоны стихийного бедствия было вывезено около 19 тысяч человек. Максимальное число людей, которых могут эвакуировать власти в случае ухудшения ситуации — порядка 30 тысяч человек.

Столь глобальное спасение людей в эфире национального телевидения ERT уже назвали крупнейшей операцией по эвакуации при пожаре за всю историю Греции. При этом, благодаря качественной работе служб, за медицинской помощью обратились всего два человека.

Пожар на Родосе на данный момент является самым сильным в Греции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как туристов эвакуируют с греческого острова Родос.