Понадобится время: Блинкен назвал сроки поставки Украине истребителей F-16

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Госсекретарь США подчеркнул, что украинские военные должны быть готовы к «разумному применению» самолетов.

Поставки Киеву истребителей F-16 займут несколько месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дело не только в самом оборудовании. Речь идет об обучении, обслуживании, возможности использования в общевойсковых операциях. Это все время», — сказал он в эфире CNN.

По словам Блинкена, важно, чтобы украинские военные были должным образом подготовлены, могли обслуживать и «разумно применять» самолеты к моменту их передачи Украине.

Два дня назад координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что киевский режим может получить истребители F-16 к концу года. Вот только, добавил американский чиновник, даже поставки самолетов не смогут переломить ход конфликта. По словам Кирби, F-16 — это «не то, что нужно Украине сейчас и не то, что сможет в одиночку изменить всю ситуацию».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в странах Евросоюза готовятся в ближайшие недели начать обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.