Власти Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра города Алешки

Фото: Тришин Николай / ТАСС

Украинские боевики пытались убить чиновника ударом ракеты HIMARS по его дому.

На главу администрации города Алешки Херсонской области Георгия Журавко украинские боевики совершили покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио главы региона Владимира Василенко.

Он заявил, что Журавко пытались ликвидировать ударом ракеты HIMARS по его дому. К счастью, чиновник в этот момент отсутствовал и не пострадал.

«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — цитирует агентство Василенко.

Это не первое покушение украинских боевиков на чиновников Херсонской области. В июне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что его пытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

В декабре прошлого года ранения в результате подрыва автомобиля получил на тот момент первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк, курировавший вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на главреда RT Маргариту Симоньян, по данным ФСБ, готовилось покушение по заказу украинских спецслужб.