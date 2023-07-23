Тревел-блогер назвал три лайфхака, которые помогут в поездках

Фото, видео: www.globallookpress.com / KDavid Ausserhofer/Intro; 5-tv.ru

Например, органайзеры для чемодана спасут ваши нервные клетки.

Многие люди мечтают отправиться в путешествие и посетить места, которые они видели в фильмах. Конечно до хоббитского Шира вряд ли кто-то доберется, но побывать у Гранд-каньона вполне реально. Эксперт по путешествиям и блогер Влад Шарапов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал про три лайфхака, которые помогут в ваших приключениях.

Первый лайфхак

«Во-первых, используйте органайзеры для чемоданов. Они помогают использовать пространство внутри багажа. В маленький чемодан влезают все нужное на неделю, в большой на год», — посоветовал эксперт.

Также Шарапов порекомендовал покупать с собой средства гигиены объемом до 100 миллилитров. Это поможет сэкономить деньги, время ожидания в аэропорту и силы при подъеме на пятый этаж без лифта.

Второй лайфхак

Второй способ улучшить ваше путешествие заключается в том, чтобы найти дешевые и удобные авиабилеты. Сделать это можно с помощью специальных агрегаторов. Но если ваш путь лежит в Европу или на другой континент, то до пересадочного пункта следует взять билет через российское приложение. А дальше нужно искать способ перелета через иностранные сервисы. Так вы сможете рассмотреть больше вариантов и в сумме заплатить меньше.

Третий лайфхак

Эксперт по путешествиям рекомендует продумывать приключение заранее. Нужно положить перед собой карту и отметить все места, в которых хочется побывать. Так турист заранее поймет в каком районе ему забронировать отель. А это в свою очередь поможет сэкономить на общественном транспорте или такси.

Также эксперт подчеркнул, что такой способ может решить один важный вопрос.

«Вы поймете в каких городах нужно побыть подольше, а где хватит всего лишь одного дня», — рассказал Шарапов.

Ранее 5-tv.ru писал, что прямые рейсы до райского острова Хайнань станут доступны россиянам.