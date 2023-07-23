Тарасов шокировал всех неожиданным заявлением: «Я развожусь»

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Эту грустную новость футболист сообщил своему бывшему одноклубнику Дмитрию Баринову.

Единственный в мире футболист, который выиграл РПЛ (Российская премьер-лига), кубок России и МФЛ (Медийная футбольная лига) шокировал всех поклонников своим неожиданным заявлением в выпуске развлекательного YouTube-шоу. Он заявил, что хочет развестись со своей супругой Анастасией Костенко.

Но не следует переживать за семью Тарасовых раньше времени. На самом деле это оказалась заданием от ведущих шоу. Футболист позвонил своему коллеге по цеху и бывшему одноклубнику Дмитрию Баринову, чтобы его разыграть.

«У меня уже есть потенциальная любимая, и у меня будет с ней свадьба скоро, где-то осенью, ближе к декабрю. Можешь быть на свадьбе у меня свидетелем? Меня никто не поддерживает», — заявил футболист.

Конечно же такая новость немного шокировала Баринова, но Тарасов даже не думает о разводе с Костенко. Они вместе воспитывают троих детей, а совсем скоро у них будет пять лет со дня свадьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Дмитрия Тарасова попала в больницу.